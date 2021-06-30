Başkan Gürün, şampiyon okçularla bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarında ülkemize ve Muğla’ya 197 madalya kazandıran, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı Türkiye ve Avrupa’da düzenlenen müsabakalarda birçok madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) yarışmasında 12 madalya kazanmış, Slovenya’nın Catez kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası’nda da Emircan Haney altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, CHP Yatağan Belediye Meclis üyesi Erbil Özdemir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcularını Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Okçuluk tesisinde ziyaret etti.

Antrenör Dr. Ejder Sözen; “Bireysel sporu takım ruhu ile birleştirdik”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Antrenörü Dr. Ejder Sözen “Okçuluk bireysel bir spordur. Bireysel sporu takım ruhu ile birleştirdik. Takım ruhu ortaya çıkınca başarılar ve altın madalyalar peş peşe geliyor. Okçuluk takımımızın başarı elde etmesinde ki en büyük pay Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ündür. Bizlere verdiği destek için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Başkan Gürün; “Bu başarının hikâyesi yazılmalı ve örnek olmalı”

Muğla’nın Yatağan ilçesinin Bencik Köyünden dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen müsabakalara sporcu göndererek başarılar elde etmenin büyük gururunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk’ün yolunda fikri, vicdanı, irfanı hür, zeki, çevik ve çalışkan sporcularla elde edemeyecekleri başarının olmadığını belirtti.

Başkan Gürün; “İdealist bir doktor, aile hekimi, geldiği mahalledeki çocukların kaderini değiştiriyor. Onlara isteyince neleri başarabileceklerinin yolunu, yöntemini gösteriyor. Büyük fedakârlıklarla yetiştirdiği sporcular bir süre sonra sadece bulundukları şehirde değil dünyada tanınmaya başlıyor. İşte Dr. Ejder Sözen’in çabaları, emeği ile yetiştirdiği evlatlarımız elde ettikleri başarılar ile bizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Kendisine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yatağan Bencik Mahalle’mizde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’müzün başarılı okçuluk takımı ile vakit geçirmenin büyük mutluluğunu yaşadım. Hepsi birbirinden yetenekli, fikri, irfanı, vicdanı hür, zeki, çevik sporcularımız bizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. Spora ve sporcuya destek vermeye, gençlerimizi spora yöneltmeye devam edeceğiz” dedi.

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