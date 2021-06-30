Büyükşehir Bodrum’un altyapısını iki kat arttırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un altyapısına 650 milyon TL’lik yatırım kazandırıyor. 2014 yılında Bodrum’da sahil şeridinde kanalizasyon hizmetinden yüzde 46’lık kesim faydalanırken, yapılan yatırımlarla bu rakam yüzde 91’e çıkarılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana il genelinde ihtiyaç olan bölgelere altyapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ülke turizminde önemli bir yeri olan Bodrum’da da büyük projelere imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum’da yapılan hizmetler de yerleşik nüfusa göre değil, misafirlerin gelmesiyle oluşan yoğunluğu da kaldırabilecek şekilde yapılıyor.

Yüzde 46’lık kanalizasyon hizmeti yüzde 91’e çıkıyor.

2014 yılında Bodrum’da sahil şeridinde yüzde 46’lık kesimin kullanabildiği 324 kilometrelik kanalizasyon ağı için önemli projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Devam eden projeler kapsamında İslamhaneleri, Peksimet, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Geriş Erdemil, Turgutreis Gümüşlük ve Akyarlar mahallelerinde toplamda 158 kilometrelik, Torba, Kızılağaç, İçmeler ve Çiftlik mahallelerinde de toplamda 36 kilometrelik kanalizasyon ağının tamamlanmasıyla birlikte Bodrum’da bu hizmetten faydalanan kesim yüzde 91’e çıkacak.

Arıtma tesisleri 747 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye çıkıyor

Su ve kanalizasyon şebekesi için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni arıtma tesisleri de kazandırıyor. Bodrum’da 2014 yılı itibariyle atık su arıtma tesisleri 42 bin 800 metreküp/gün kapasite ile yaklaşık 199 bin kişiye hizmet verir durumdaydı. Mevcut tesislerin kapasitelerinin arttırılması ve yapımına başlanan Turgutreis ve Torba Atıksu Arıtma Tesislerinin ilçeye kazandırılmasıyla birlikte 2022 sonuna kadar kapasite 152 bin 200 metreküp/güne çıkarılarak ve hizmet verebileceği kişi sayısı ise yaklaşık 747 bin olacak.

Bodrum’da altyapı çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, mevcut projelerin yanı sıra Göltürkbükü, Geriş, Dirmil, Bağla, Farilya, Kızılbük, Yalı, Çiftlik, Konacık, Ortakent ve Bitez gibi mahalle ve mevkiler için de yeni projeler üretiyor.

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