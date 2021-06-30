Belediye işçilerine sezon öncesi moral kahvaltısı

Marmaris Belediyesi Makine Araç Parkı’nda görevli personel mesai öncesi kahvaltıda buluştu. Personele hitap eden Başkan Mehmet Oktay “Sizlerin sayesinde kurum olarak içine düştüğümüz olumsuz durumlarda dahil çabuk aksiyon alıp, zorlukların üstesinden gelebiliyoruz” dedi.

Tüm Türkiye’de 1 Temmuz’da başlayacak olan normalleşme süreci öncesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye işçilerini kahvaltıda ağırladı. Yoğun geçecek yaz sezonu öncesinde personele moral vermek amacıyla düzenlenen organizasyona Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri ve birim amirleri katıldı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sahada çalışan personellerinin bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Oktay yoğun bir sezonun kendilerini beklediğini belirtti.

Başkan Oktay, “Pandemiyle uzun zamandan beri hep birlikte mücadele ediyoruz. Çok olumsuz günler geçirdik. Ancak birlik ve beraberlikle, hızlı hareket ederek, bu zorlukları mümkün olduğunca az hasarla atlattık. Potansiyelimizin farkında olarak bizler çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kurumsal anlamda daha hızlı ve aktif hale geleceğiz. Kişilere değil, sorunlara odaklanacağız” dedi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da “Marmaris’in güzelleşmesinde en büyük pay siz değerli emekçi arkadaşlarımıza ait. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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