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NASA'nın paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda su seviyesi azaldı, insan girişi yasaklandı

DHA

NASA'nın paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda su seviyesi azaldı, insan girişi yasaklandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatıldı. Halat çekilerek kapatılan bölgeye, uyarı levhaları yerleştirildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Kadın Azmağı'nın videosunu 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak paylaşmıştı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıklar ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturan 'Kadın Azmağı', dünyayı etkisi altına kuraklıktan etkilendi. Ula Belediye Başkanlığı, azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçerek, insanların suya girmesini yasakladı. Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı. Tabelalarda şu ifadelere yer verildi:
"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan Kadın Azmağımızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. "
'ALINAN KARAR YERİNDE'
İstanbul'dan Akyaka'ya tatile gelen Gonca Güldemir (26), "İnternet üzerinden burayı araştırdıktan sonra tatil yapma kararı aldık. Yakından görmek istedik. Canlıların yaşam alanlarını daraltıyoruz. Alınan karar yerinde olmuş" dedi.
Tatilcilerden Özlem Çağın ise, "Bu bölge için kararın hayırlı olmasını diliyorum. Azmak deresi çok güzel bir yer. Su seviyesi azalmış" diye konuştu.
'AZMAĞI KORUYANA DESTEK VERİRİZ, KİRLETENİN KARŞISINDA OLURUZ'
Kadın Azmağı bölgesinde 8 yıldan buna restoran işletmeciliği yaptığını belirten Mehmet Aras, "Buranın nabzını tuttuğumuzu düşünüyorum. Azmağın kutsallığına inananlardanız. Kutsal olanı baş tacı yaparsınız ve korursunuz. Koruyana destek veririz, kirletenin ise karşısında oluruz. Belediyenin aldığı kararın doğru olduğuna inanıyorum" dedi.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR, DOĞA VE TURİZM DENGESİNİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'
Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kanyakları Anadilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklık nedeniyle su seviyelerinde azalma olduğunu belirterek, "Su kaynakları kontrol edilemediği takdirde sorun yaşamamız mümkün. Ula'nın Akyaka mahallesi dünyanın göz bebeği konumunda. Tarihi, doğal güzelliği ve coğrafi özellikleri bakımından önem taşıyor. Kadın Azmağı dediğimiz yer karstik pınar şeklinde. Çok çeşitli canlılar yaşıyor. Ula Belediyesi'nin, ' biyolojik çeşitliğinin korunması, canlı hayatının sürdürülebilir olması ve turizmin canlı tutulması' anlamında doğru bir karar aldığını düşünüyorum. Sürdürülebilir, doğa ve turizm dengesini korumamız gerekiyor" diye konuştu.
AZMAĞI KİRLETENLERE TEPKİ
Ula Belediye Başkanı Özer Türkler de Kadın Azmağı'nın kıyı kenar çizgisi olan Türkiye'deki tek nehri olduğu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı zamanda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı içerisinde yer alıyor. İnsanlarımızın son zamanlarda bilinçsizce suya masa ile sandalyeler koyulması, mangal yakılması ve şişe atılması sonucu nehrimiz pislendi. Sürekli temizlememize rağmen yine kirlendi. Son zamanlarda yağışların da az olması sebebiyle buranın su seviyesi düştü. İnsanlar ayak basması sonucunda balık yuvaları bozuldu. Bitki kökleri de koptu. Azmak nehri son derece zarar gördü. Tabelalarda belirttiğimiz gibi, bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle biri sonraki kuşağa aktarmak ana hedefimiz olması nedeniyle burayı kapatmış bulunuyoruz" dedi.
NASA'DAN 'VAY BE, GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN'
Öte yandan NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistin tekne turuna çıktığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yapmıştı. NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu düşüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN
2021-06-30 15:49:16

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