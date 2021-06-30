Ören Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

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Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Milas'a bağlı Ören Mahallesi Yarma Mevkiinde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını başladı. Yangına, 4 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, çalışmalarla ilgili Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin Akkaya ve yetkililerden bilgiler aldı.

Yangın bölgesine Muğla İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman, Milas ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan da gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ettiler.

Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

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