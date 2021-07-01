Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklendikten sonra yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AFA 836 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran’a çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından polis ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, kaza yapan otomobilin başka bir otomobille yarış yaptığı iddia edildi.



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