Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

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Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas Söke karayolunun 3’üncü kilometresinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Beton fabrikasında çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Ali Uzun’un kontrolündeki 48 LB 483 plakalı motosiklet ile H.Y.’nin kontrolünde seyreden 48 KB 616 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uzun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Uzun’un yakınları ise cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Uzun’un oğlu kaza yapan motosikleti tekmeleyerek “Baba sana kaç defa söyledik, şu motora binme diye” sözleriyle yürekleri burktu.

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