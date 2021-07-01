Fethiyeli Mert'i Keçiören kaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'un 24 yaşındaki stoperi Mert Özmen, TFF 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor'da yetişen Mert, son 2 sezonda görev yaptığı Fethiye'de geçen yıl 29 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-07-01 10:55:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.