Fethiye'nin potada ilk hamlesi İlker

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FETHİYE,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'ne döndüğü yeni yıl öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Fethiye temsilcisi geçen sezonu Akhisar Belediye Basketbol'da geçiren İlker Tunalı'yı transfer etti. Akhisar'da çıktığı 30 maçta 8.3 sayı ve 5.7 ribaund ortalamalarını yakalayan uzun forvet daha önce ise İstanbul BŞB, Yalovaspor, Manisa BŞB, Samsunspor'da forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-07-01 11:32:53



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