Kent meydanında çalışmalar hızlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Kent Meydanı’nda çalışmalar hızlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Kent Meydanı’nda çalışmalara hız verildi. 24 Bin 172 m2 alanda inşası süren Kent Meydanı, Menteşe’nin prestij merkezi olacak. Kent Meydanı’nda 593 araç kapasiteli 4 kat yer altı otoparkı, 3 adet kafe, 25 dükkân bulunuyor. Kalıp ve demir döşeme imalatının tamamlandığı kent meydanı inşaatında mekanik elektrik imalat çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların ardından endüstriyel zemin kaplama çalışmaları, mimari imalatlar kapsamında boya işleri, alüminyum doğrama işleri yapılacak.

Başkan Gürün, “Kent Meydanı, Çok Amaçlı Bir Proje”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yapımı devam eden Kent Meydanı inşaatında incelemelerde bulunurken yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Gürün, Menteşe Kent Meydanı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, projede yer alan yeraltı otoparkı ile şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun rahatlayacağını belirtirken Kent Meydanı’nın ailelerin vakit geçirebileceği bir toplanma ve buluşma noktası olacağını söyledi. Başkan Gürün, “Bu proje Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizden Menteşe Belediyesi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla olduğu gibi Menteşe’de de Bahattin Gümüş Başkanımız ile birlikte uyum içinde çalışıyor ve şehrimize güzel projeler kazandırıyoruz. İlçemizde trafik yoğunluğu yaşanmaması için yapmış olduğumuz yol çalışmaları, güzergâh planlamaları, otogarın şehir dışına taşınması gibi çalışmalara ek olarak otopark ihtiyacının karşılanması için de projelerimiz devam ediyor. Son olarak faaliyete sunduğumuz Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yaptığımız 314 araçlık otoparkın ardından burada da 4 katlı yer altı otoparkı ile 593 araçlık daha otopark yapıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal açıdan da toplanma merkezi ve ticari alanların bulunduğu bir nokta olacak. Bu yönleriyle farklı açılardan vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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