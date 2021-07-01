Bodrum’da Kabotaj Bayramı kutlaması

1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamda Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize çelenk bırakıldı.



Etkinlikler kapsamında İlçe protokolü tarafında Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla denize Kumbahçe önlerinde denize çelenk bırakıldı. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Erol Erdoğan katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi; "Bugün bizim için önemli bir gün, Kabotaj Bayramı. Kabotaj hakkı önemli bir şeydir. Milli egemenlikle ilgili bir konu. Biz de mütevazı bir şekilde ilçemizde kutluyoruz. Bizim için denizler de ilçemiz açısından, ülkemizde olduğu gibi son derece önemli. Biliyorsunuz ki Bodrum bir yarımada, gerek deniz turizmi gerek yat turizmi denizciliğin önemli olduğu bir yer. Geçmişte de biliyorsunuz ki Bodrum, Turgutreis gibi büyük bir komutanı yetiştirmiş bir ilçemiz. Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun."

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