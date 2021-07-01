Fethiye’de yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yayaya çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptıktan sonra kaçan 48 AFA 836 plakalı otomobil sürücüsünün R.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza yapan otomobilin başka bir otomobille yarış yaptığı iddia edilmişti.

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