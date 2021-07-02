Azmakta tekne turları serbest Ula Belediyesi’nin Kadın Azmağındaki insan kaynaklı tahribatı önlemek için insan girişleri için aldığı geçici kapatmanın Azmak’taki tekne turlarını etkilemeyeceği açıklandı.

Ula’nın dünyaca ünlü Kadın Azmağında Ula Belediyesi tarafından alınan geçici kapatmadan teknecilerin etkilenmeyeceği ve tekne turlarının devam edeceği açıklandı.

Kadın Azmağında kuraklıktan kaynaklı su seviyesinin düşmesi, azmak içine vatandaşlar tarafından masa sandalye konulması sonucu doğal habitatın zarar gördüğü gerekçesiyle azam içinde yüzme, oturma ve gezme gibi eylemler yasaklanmıştı.

Her yıl benlerce yerli ve yabancı turiste azmak içinde tur düzenleyen tekneciler, azmağın kapatma kararı sonrası rezervasyon iptalleri yaşadıklarını söylerken, Kadın Azmağında tekne turlarının devam etiğini belirttiler. Tekneciler, “Tekne turu yapmak isteyen vatandaşlar Kadın Azmağının kapatıldığı haberi sonrası tekne turlarının iptal edildiğine yönelik telefon etmeye başladılar. Hatta tur acentaları bile arayarak bilgi almaya başladılar. Kadın Azmağı sadece insanların girişine yasak. Tekne turlarımız bu kapatmadan muaf ve tekne turlarımız devam ediyor” dediler.

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