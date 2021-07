İki denizi kucaklayan Muğla spor turizminin de yıldızı Ege ve Akdeniz’in birleştiği Muğla, deniz, kum, güneş, kültür turizminin yanı sıra spor turizminin parlayan yıldızı oldu.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, yüzde 68’i ormanlarla kaplı olan, Ege ve Akdeniz’in buluştuğu 1484 km kıyı uzunluğu ve irili ufaklı doğa harikası binlerce koya sahip Muğla, adeta sloganlarında da yer aldığı gibi ‘Yeryüzü Cenneti’ olarak biliniyor.

Likya ve Karya uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin izlerini her karış toprağında hissettiren Muğla, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca misafire ev sahipliği yapıyor. Muğla’ya tatil amaçlı gelen yerli ve yabancı konuklar, deniz, kum, güneşin yanında kültür ve spor turizmini de ayna anda yapma şansına sahip.

Ziyaretçilerine konaklama, yeme içme ve eğlencenin yanında her türlü alternatif turizm olanaklarını ve spor çeşitlerini sunan Muğla, son yıllarda pek çok ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına başarı ile ev sahipliği yapıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın son yıllarda spor turizminde adından sıkça söz ettirdiğini, ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra; ülkemizdeki birçok bölgenin aksine Muğla’nın pek çok farklı noktasında yılın dört mevsiminde sporseverleri cezbedecek çeşitli spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptığını açıtladı.

Uluslararası hava oyunları ev sahipliği

Vali Tavlı, “Ülkemizde en iyi Kitesurf destinasyonların biri olan Gökova, el değmemiş doğası ve sadece bu spor için ayrılmış plajı ile Dünya Kiteboard Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır. The Bodrum Cup Yelken Yarışları ilgi çeken organizasyonlardan biri olup, 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirilmekte olan yarışlar yelkenciliğin tanınmasında büyük katkı sağlamıştır. Yamaç paraşütü denilince akla ilk gelen lokasyon olan Fethiye Ölüdeniz’de bulunan Babadağ Hava Sporları uçuş koşullarının elverişliliği ile yılın dört mevsimi yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunmaktadır. Babadağ rüzgârın yönü, şiddeti ve olağanüstü manzarasıyla her yıl Uluslararası Hava Oyunlarına ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Dünya ralli şampiyonası

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağına Muğla’nın üç yıldır ev sahipliği yaptığını belirten Vali Orhan Tavlı, “Muğla, Marmaris ve Datça’nın eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü ralli pilotlarını ve motor sporları tutkunlarını ağırlamaktadır. İlimiz her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun iki etabına ev sahipliği yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu vesilesiyle bisiklet sporları ilimizde büyük bir ivme kazanmıştır. Yılın her mevsimi yüzme sporunun yapılabildiği ilimiz, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi yüzme yarışlarına da ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Dalaman çayında Rafting

Muğla’nın rafting sporu için de uygun koşullara sahip olduğu, özellikle Dalaman Çayı Türkiye’nin en iyi üç rafting parkuru arasında gösterildiğini belirten Vali Tavlı, “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Rafting Şampiyonası Dalaman Çayında yapılmıştır. 52 kilometrekare alanı, elverişli iklimi ve suyun durgunluğu ile Köyceğiz Gölü son yıllarda kano ve kürek milli takımları tarafından tercih edilen önemli bir su sporları merkezi haline gelmiştir. Bodrum'da son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Optimist Yarışları ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGOMIYC Kış Trofesi Yat Yarışları da büyük ilgi gören organizasyonlar arasında yer almaktadır. İlimizde ayrıca Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası, Altınpalet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası gibi önemli spor müsabakaları gerçekleştirilmiştir” dedi.

Vali Orhan Tavlı, uygun iklimi ve coğrafi koşulları sayesinde yılın dört mevsimi her türlü sporun Muğla’da yapılabileceğini ifade ederek, Muğla’nın zengin tarihsel birikimi, el değmemiş koyları, yemyeşil ormanları, mavi yolculuğu, kanyon ve mağaraları, yamaç paraşütü, kitesurf ve safari gibi extrem sporları, zengin ekolojisi, termal suları, nitelikli konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, el sanatları ve misafirperver insanları ile dünyanın en gözde turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

