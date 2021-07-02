Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini açtı Pandemi nedeniyle geçici olarak halka açık sahne gösteri faaliyetlerini durduran Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini açtı.

Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini Bayır Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen Püskül ve Keşkül Kukla Tiyatrosu, Tüylü ve Havhav’ın Maceraları adlı müzikli tiyatro gösterilerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların yanı sıra ebeveynlerin de beğeniyle izlediği tiyatro gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma ve kısıtlamalar çerçevesinde tiyatro etkinliklerini dijital platform üzerinden sürdüren Menteşe Belediye Tiyatrosu, 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında ilk yüz yüze tiyatro gösterisini Bayır Mahallesinde yaptı. “Haydi Çocuklar Tiyatroya” adlı etkinlikler kapsamında Bayır Mahallesinde perdelerini açan tiyatro gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Gösteri öncesi konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhur Çoban, “Normalleşme dönemine girdik. Eskiden olduğu gibi şimdi de Bayır Mahallesi’nde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e bu güzel etkinliği için sizler adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Pandemi sürecinde özellikle çocukların çok etkilendiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Salgın sürecinde rutin belediyecilik hizmetlerimize devam ederken, kültür ve sanat faaliyetlerimizi yeni oluşan yaşam şekline göre yeniden şekillendirdik. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerimizin sınırlarını genişleterek tüm faaliyetlerimizi dijital platforma taşıdık. Tiyatro etkinliklerimizi de bu kapsamda dijital platform üzerinden yayınladık. 1 Temmuz itibariyle normalleşme dönemine girmiş bulunmaktayız. Artık gösterilerimizi etkinliklerimizi açık havada yüz yüze yapabileceğiz. Perdelerimizi bugün Bayır Mahallesinde açtık. Püskül ile Keşkül Kukla Tiyatrosu, Tüylü ve Havhav’ın Maceraları adlı müzikli çocuk tiyatromuz her hafta bir mahallede çocuklarla buluşacak. Amacımız okulların da tatile girmesiyle birlikte sizleri eğlendirmek, anne babalarınızla birlikte güzel, eğlenceli vakit geçirmenizi sağlamak” dedi.

Müzikli çocuk tiyatrosu etkinliğini ailesiyle birlikte izleyen Başkan Gümüş, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.



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