Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz’ün ismi yaşatılacak

Bodrum Belediye Meclisi'nde alınan kararla Oyder Caddesi'ne geçtiğimiz günlerde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz’ün adı verildi.



Bodrum Belediyesi 2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 3 önerge ve 13 gündem maddesi ile toplanan belediye meclisi toplantısı öncesinde Sanatçı Numan Pekdemir ve orkestrası tarafından mini bir klasik müzik konseri gerçekleştirildi. Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz’ün isminin yaşatılması amacıyla, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18 Haziran 2021 tarih ve 2021/12 sayılı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Bodrum Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz’ün adını, Müskebi ve olayın yaşandığı Yahşi mahalle sınırları içinde yer alan Oyder Caddesi’ne verdi.



Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında, gündemle ilgili Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu raporları görüşülürken, gündemde yer alan diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

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