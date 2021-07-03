Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen ürünlerin sahipleri ödüllendirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen ürünlerin sahipleri ödüllendirildi.

İHA

Zeytinyağı Kalite ödülleri verildi Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen ürünlerin sahipleri ödüllendirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen, Tarımsal Yayım Projesi ‘Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi’nin bir parçası olan ‘Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni’ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleşti.
Projesinin amacı ülkemiz zeytin varlığının yüzde 11’ine ev sahipliği yapan Muğla’da Zeytinyağının hasattan sofraya gelinceye kadar olan aşamalarda yapılan yanlış uygulamaların meydana getirdiği ürün ve kalite kaybını azaltmayı amaçlıyor.
Törene Vali Orhan Tavlı, Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe ve Milas Kaymakamları, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. Bronz, Gümüş, Altın ve Jüri Özel ödülünün verildiği ‘Zeytinyağı Kalite Ödül’ töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile önemli bir turizm kendi olmasının yanında nüfusunun yüzde 53’ünün kırsalda yaşadı önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Saylak, turizm ile tarımın ayrı sektörler olasına rağmen, aslında birbirini tamamlayan sektörler oluğunu belirtti. Saylak, “Göreve geldiğimiz gün şunu söyledik. Muğla’da tarım ile turizmi asla karşı karşıya getiremeyiz. Aksine iki sektörü kol kola birlikte yürütmek zorundayız. Bu tür etkinliklerdeki amacımız, üreten çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin kalitesini arttırmak ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak. Bu ödül töreni de bunun için yapılıyor. Bugün Muğla genelinde 200’e yakın zeytinyağı markası var. Bu bizim içini çok önemli” dedi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2020 yılı verilerine Muğla’da 17 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını söyledi. Vali Tavlı, “Muğla olarak 200 adet marka almış işletmemiz var. Miles’ın zeytinyağı 2020 yılı Avrupa Coğrafi işaret alması nedeniyle önem kazanmış, markamız bir kez daha AB tarafından tescillenmiştir. Ama en önemlisi 5 bin yıldır Muğlalı zeytin ağacını sahip çıkmış, zeytin yaşatmıştır. Zeytin denilince dikimi, bakımı, yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi bunlar meşaggatli işler. Zeytin’in değeri ve kıymeti de buradan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar her alanda alt ve üst yapı yatırımları yapılmakta. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu yılki ödeneği 3 katına çıkmıştır. Bu tür yarışmalar ile kaliteli zeytinyağlarının nitelikleri bir anlamda rekabet içerisinde tüketiciye sunulmadan önce jüri üyelerinin puanlamasından geçmekte. Bu gün burada 79 katılımcı ile ikincisi düzenlenen kaliteli zeytinyağı ödülleri sahiplerini bulacak. Bu tür yarışmalar aslında kalitede çıtanın yükselmesine vesile olacaktır” dedi.
‘Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni’nde bronz, gümüş, altın ve altın jüri özel ödülleri sahiplerine verildi. Altın Jüri Özel ödülleri Vali Orhan Tavlı tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı 
Bodrum Kalesi’nde etkinlikler başladı Türk Tenorlar Napoliten şarkılarla sahne aldı
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde etkinlikler başladı Türk Tenorlar ...
Menteşe’de ot yangın
YEREL HABERLER Menteşe’de ot yangın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye ...
Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz’ün ismi yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz’ün ismi yaşatılacak
Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Ortaca’da mangala ve satranç turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Ortaca’da mangala ve satranç turnuvası düzenlendi
Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Bodrum nüfusu 1 milyona yaklaştı Kısıtlama kalktı Bodrum’a akın başladı; trafik kitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bodrum nüfusu 1 milyona yaklaştı Kısıtlama kalktı ...
“Kanal Temiz” teknesi Dalyan'da temizliğe başladı
YEREL HABERLER “Kanal Temiz” teknesi Dalyan'da temizliğe başladı
Yunus Nadi Caddesi’ne süs havuzu yapıldı
YEREL HABERLER Yunus Nadi Caddesi’ne süs havuzu yapıldı
Bodrum’da 5 kiloluk denizanası sahile vurdu
YEREL HABERLER Bodrum’da 5 kiloluk denizanası sahile vurdu
Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini açtı Pandemi nedeniyle geçici olarak halka açık sahne gösteri faaliyetlerini durduran Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini açtı.
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini açtı Pandemi ...
Bodrum’a yeni otogardan her 5 dakikada servis Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Torba Kavşağında hizmete giren yeni otogardan her 5 dakikada bir şehir merkezine sefer düzenleniyor.
YEREL HABERLER Bodrum’a yeni otogardan her 5 dakikada servis Muğla ...
İki denizi kucaklayan Muğla spor turizminin de yıldızı Ege ve Akdeniz’in birleştiği Muğla, deniz, kum, güneş, kültür turizminin yanı sıra spor turizminin parlayan yıldızı oldu.
YEREL HABERLER İki denizi kucaklayan Muğla spor turizminin de ...
Muğla’da 153 bin 249 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Muğla’da 153 bin 249 öğrenci karne aldı
Azmakta tekne turları serbest Ula Belediyesi’nin Kadın Azmağındaki insan kaynaklı tahribatı önlemek için insan girişleri için aldığı geçici kapatmanın Azmak’taki tekne turlarını etkilemeyeceği açıklandı.
YEREL HABERLER Azmakta tekne turları serbest Ula Belediyesi’nin ...
Başkan Gümüş’ten karne hediyesi Lunapark bileti Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bugün sona erecek olan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti verecek.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten karne hediyesi Lunapark ...
Metinbilim Enstitüsü Derneği 5’inci kongresini yaptı 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden akademisyenlerin bir araya gelerek özellikle otantik çocuk oyunlarını tekrar yaşatmak için kurdukları Metinbilim Enstitüsü Derneği 5’inci genel kurulunu yaptı.
YEREL HABERLER Metinbilim Enstitüsü Derneği 5’inci kongresini ...
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
YEREL HABERLER Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
1 yıllık hasret sona erdi; Bodrum’da konser özlemi bitti
YEREL HABERLER 1 yıllık hasret sona erdi; Bodrum’da konser özlemi ...
Bodrum'da eğlence mekanları yasakların kalkmasıyla doldu taştı
YEREL HABERLER Bodrum'da eğlence mekanları yasakların kalkmasıyla ...
Fethiye’de yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı