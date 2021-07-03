Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-03 17:26:05



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