Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi (2)



TEKNEDE 38 KİŞİ VARMIŞ

Muğla´nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Teknede 35´i yolcu, 3´ü mürettebat olmak üzere 38 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Teknenin su alarak batmaya başlaması üzerine içindeki 35 kişinin suya atladığı ve yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi. Çevredekiler tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan 2´sinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralıların, Narin Yılmaz ile çocukları Ravza Yılmaz ve Yunus Emre Yımaz olduğu öğrenildi. Tedaviye alınanlardan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi tarafından su altında ve helikopter ile su üstünde yapılan aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine çalışmalara son verildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Arkadaşlarımız su üzerinde hiçbir vatandaşımızı bırakmadı. 3 kişiyi hastaneye yetiştirdik. Bir evladımızın durumu ağır. Herkese geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-03 19:28:56



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