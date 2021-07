Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence merkezinin açılışında sahne almak üzere anlaşmaya varılan ünlü şarkıcı Irmak Arıcı konsere çıkmadı. Arıcı'nın hayranları duruma isyan ederken, işletme sahibi de tepki göstererek konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti. Ünlü sanatçı ise yaptığı açıklamada, iddiaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "İşin aslını çok kısa zamanda her birimiz göreceğiz. Sizlerle elimde olan videolardan sadece bir tanesini paylaşacağım." dedi.



Pandemi sürecinde 22 aydır kapalı olan eğlence mekanlarının kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında yayımlanan yeni genelge ile açılmasının ardından işletmeciler, ünlüler ile konser düzenleme planları yapmaya başladı. Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'ndaki bir mekan dün açılış için ünlü şarkıcı Irmak Arıcı ile anlaştı. Ancak, iddiaya göre tüm hazırlıkları tamamlanan ve konser için geri sayım yapılan mekanda Arıcı sahneye çıkmadı. Mekanı dolduran ünlü şarkıcının hayranları duruma isyan ederken, işletme sahibi Kamil Issı'da Arıcı'ya tepki gösterdi. Arıcı'nın hayranları işletmenin sosyal medya hesaplarını tepkilerini gösterir mesaj yağmuruna tuttu.



"Konuyu yargıya taşıyacağız"

Eğlence mekanı işletmecisi Kamil Issı mesajlaşmaların ekran görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşarak, şarkıcının ve asistanının uçak biletini aldığını, konaklamak istediği otelin de ayarlandığını ancak şarkıcının sahne almamasından dolayı mağdur olduğunu belirtti. Konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydeden Issı, "Bin 300 kişi Irmak Arıcı konseri için geldi. Ancak hanımefendi konsere hiç bir sebep belirtmeden gelmedi. Hem işletme olarak hem de şahsımın prestiji açısından zor durumda kaldım. Zarar ettik. Konuyu yargıya taşıyacağız" dedi.



"Olaylar bildiğiniz gibi değil"

Şarkıcı Irmak Arıcı sosyal medya hesabı üzerinden konsere çıkmama sebebi ile ilgili bir video yayınlayıp açıklama yaparak, "Marmaris konserimiz için İstanbul'dan Dalaman Havalimanı'na indik. Marmaris'teki hayranlarımızla, sevenlerimizle buluşmak için, Dalaman'a gelmek için 5 saat boyunca İstanbul'da havalimanında bekledik. Konsere gelmeyecek bir insanın sanıyorum ki Dalaman Havalimanı'nda bir işi yoktur. Kesinlikle bu iddiaları kabul etmiyorum. İşin aslını çok kısa zamanda her birimiz göreceğiz. Sizlerle elimde olan videolardan sadece bir tanesini paylaşacağım. Dalaman Havalimanı'na indikten sonra ne yazık ki henüz daha araba kullanmayı yeni öğrenen şoför olmayan çok efendi bir arkadaşı gönderdiler. Kendisinin kesinlikle bir suçu yok. Suç organizatör ve mekan sahibinindir. Gerekli işlemleri avukatım aracılığı ile yapacağım. Bu güne kadar beni hiç böyle görmediniz. Bu saatten sonra da inşallah göremeyeceksiniz. Marmaris'teki hayranlarımdan çok çok özür diliyorum. Her birinin ayaklarına sağlık. Belki orada sizlerle buluşamadım. Çünkü hiç enerjim yoktu beni asla böyle görmenizi istemedim. Marmaris biletini DM yoluyla yada bizlere mail yoluyla paylaşan bütün hayranlarıma özel bir konser yapacağıma şeref sözü veriyorum" diye konuştu.

