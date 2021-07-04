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TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan seçildi Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 3’üncü Olağan Genel Kurulunda Nuri Kolaylı güven tazelerken, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan da TGK Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

İHA

TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan seçildi Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 3’üncü Olağan Genel Kurulunda Nuri Kolaylı güven tazelerken, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan da TGK Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 8 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu genel başkanlığına, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan Nuri Kolaylı yeniden seçildi.
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in divan başkanlığı yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 3. Olağan genel kurulunda Nuri Kolaylı, son dönemde gündeme gelen siyasetmafyamedya üçgenindeki çarpık ilişkilere dikkat çekti. Kolaylı şunları söyledi; “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun saygıdeğer delegeleri; Büyük özveri ve fedakârlıklarla kurduğumuz, örnek bir dayanışma içinde Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu haline getirdiğimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun 2017 2021 çalışma dönemini geride bırakıyoruz. İlk defa “pandemi” gerçeği ile yüzleştiğimiz bu süreç, aynı zamanda siyasetmafyamedya üçgenindeki çirkin ilişkilerin su yüzüne çıktığı bir dönem oldu. Sektörümüzde “adına gazeteci” diyen ama gazetecilik değil, kirli çıkar ilişkilerinin odağı olan insanların mesleğimizi kirletmesine üzülerek tanık olduk ve maalesef olmaya devam ediyoruz. Bu durum hepimizi derinden yaralıyor. Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma olanağı bulması için ilk koşulun, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkartılması olduğunu yıllardır her fırsatta dile getiriyoruz. Böyle bir yasa olmayınca ülkemizde dileyen herkes; eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın, gazetecilik ahlakından yoksun, şantaj ve tehditle kişisel çıkar peşinde koşarak, “gazeteci” kimliği altında meslekte boy gösteriyor” dedi.
KOLAYLI OYBİRLİĞİ İLE YENİDEN SEÇİLDİ
TGK Genel Kurulunda, tek liste ile gidilen seçimlerin açık oylama ile yapılması oy birliği ile kabul edildi ve Nuri Kolaylı Genel Başkanlığı’ndaki liste okundu. Üyelerin tamamının oyu ile 2021 2024 dönemi için seçilen listede şu isimler yer aldı: Genel Başkan: Mehmet Nuri Kolaylı(Bursa), Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Temizyürek(Hatay), Adem Alemdar(Konya), Ali Cihangir(Aksaray), Atilla Durak(Siirt), Cem Kaytan(Muğla), Erdoğan Erişen(Ordu), Ergun Ata(Trabzon), Erkan Sağlam(Kütahya), F. Fazıl Özsoy(Erzurum), Gaye Coşkun(Alanya), M. Erkan Yılmaz(Kastamonu), Mehmet Çelik(Mardin), Mehmet Ergun(Balıkesir), Osman H. Kiracı(Tokat), Osman Koca(Nevşehir), Ramazan Demir(Edirne), Sefa Özdemir(Konya), Vahap Güner(Malatya). Öte yandan, kongrede yapılan oylama ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne Mevlüt Yeni, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörlük görevine de Sinan Tunç oybirliği ile seçildi.
Kaytan Genel Başkan Yardımcısı seçildi
Kongre sonunda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun ilk yönetim kurulu toplantısı da M.Nuri Kolaylı başkanlığında yapıldı. Yapılan oylama sonucunda 7 Genel Başkan Yardımcılığı görevine Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı F.Fazıl Özsoy, Güney Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çelik, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar seçildi.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı görevine seçilen Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, “ Geçen dönem TGK’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu dönemde Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunda Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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