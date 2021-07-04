Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi

DHA

Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA´daki Alavara Koyu´nda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen kararın, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi çevrecileri sevindirdi.
Datça'nın eşsiz güzellikteki koylarından olan doğa harikası Alavara Koyu´nun doğal SİT derecesinin düşürülerek yapılaşmanın önünün açılmasına yönelik kararın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi, çevrecilerin yüzünü güldürdü. Datça Yarımadası´nın, Ege Denizi Gökova Körfezi tarafında kalan Alavara Koyu´nun doğal SİT derecesinin düşürülmesi ve yapılaşmanın önünün açılmasıyla geriye dönüşümü mümkün olmayan zararlara yol açacağı endişesini taşıyan Datçalı çevreciler, idare mahkemesinin kararıyla mutlu oldu.
OY BİRLİĞİYLE İPTAL OLDU
Alavara Koyu´nda doğal SİT derecesinin düşürülmesine yönelik kararın iptaliyle ilgili Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi´nde görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme, benzer iki dava nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi´nin itirazını ele aldı ve Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Mahkeme, benzer davada meselenin karara bağlanması nedeniyle Datça Belediyesi´nin açtığı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi 35 Datçalı çevrecinin de müdahil olduğu ikinci davada karara yer olmadığını duyurdu.
İKİ AYRI DAVA AÇILDI
MUÇEP Datça Temsilciliği Avukatı Ali Kurt davayla ilgili yaptığı açıklamada, açılan davanın bir idari dava olduğunu hatırlatıp, "Alavara´nın SİT koruma derecesinin düşürülmesi işlemine karşı
açılmış bir davadır. İdare mahkemesine açılmış bir davadır. Datça Belediyesi bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesi'ne bir dava açtı. Alavara´da SİT derecesinin düşürülmesi isteminin iptalini istedi. Biz 35 Datçalı çevreci, davaya müdahil olarak katıldık. Biz bu davaya katıldıktan sonra, Muğla Büyükşehir Belediyesi´nin benzer bir dava açtığını öğrendik. Biz Datçalı çevreciler iki davanın birinde müdahil, Büyükşehir Belediyesi´nin davasında ise müdahil değiliz. Mahkeme bizim davamızda da duruşmalı olarak gördü. Ancak, Datça Belediyesi´nin açtığı davada karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Çünkü mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesi´nin açtığı davada bu meselenin ele alındığını ve kararın iptaline karar verildiğini duyurdu. Kısacası, Alavara´nın SİT derecesinin düşürülmesi isteği mahkeme tarafından iptal oldu" dedi.
`GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA YOL AÇAR´
Bölgenin 5 bin yıllık yerleşim alanı olduğunu ifade eden Kurt, "5 bin yıldır insanlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla, bu özel çevre bölgesinin korunarak aynı güzellikte gelecek nesillere aktarılması bizim görevimizdir. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Biz bu işlemin talebinin iptalini istedik ve bilirkişi raporunda şu görüşlere yer verdi. `Sürdürülebilir kullanım alanı olanağı olarak tespit edilen bu alanın yerleşime açılması halinde buranın doğası geriye dönüşümü mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmiş olur. Öyleyse bu işlemin iptal edilmesi gerekir´ görüşünü bildirdi. Mahkeme de bilirkişinin bu temel tespitine uydu ve işlemin iptaline karar verdi" dedi 
'DATÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİDİR'
MUÇEP´in Datça sözcülerinden Melda Omay, uzun yıllardan beri çevre ve ekoloji mücadelesinde olduklarını belirterek, "Datça özel çevre koruma bölgesidir bunu hiç unutmamak lazım. Alavara davasında bilirkişi de bunu raporladı. Biz çevreciler olarak köylünün orada tarım yapmasının asla karşısında değiliz. Uzun yıllardan beri süregelen tarım faaliyetleri elbette devam etmelidir. Korumanın bu şekilde sürdürülmesini istedik. Mahkeme de bu yönde karar verdi, mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-07-04 14:33:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yat kayalıklara oturdu, 4 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yat kayalıklara oturdu, 4 kişiyi Sahil Güvenlik ...
Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Uçuruma uçan araçta 1’i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uçuruma uçan araçta 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu
YEREL HABERLER Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu
Bodrumspor'dan Ozan'a teşekkür
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan Ozan'a teşekkür
TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan seçildi Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 3’üncü Olağan Genel Kurulunda Nuri Kolaylı güven tazelerken, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan da TGK Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
YEREL HABERLER TGK Genel Başkan Yardımcılığına Kaytan ...
Lunapark işletmecisi ayağından tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Lunapark işletmecisi ayağından tabancayla vuruldu
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Marmaris konserine çıkmadı, hayranları isyan etti Irmak Arıcı'nın sahne almadığı konser yargıya taşınacak
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Marmaris konserine çıkmadı, ...
Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
YEREL HABERLER Marmaris'te lunaparkta pompalı tüfek dehşeti
Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü
YEREL HABERLER Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü
Hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı Muğla'nın ...
Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus ...
Bodrum'da 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' sloganı ile temizlik hareketi başlatıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' sloganı ile ...
Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi (2)
YEREL HABERLER Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma ...
Göçmenlerin imdadına sahil güvenlik yetişti
YEREL HABERLER Göçmenlerin imdadına sahil güvenlik yetişti
Bodrum Belediyesi Meclis toplantısında klasik müzik konseri verildi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Meclis toplantısında klasik müzik ...
Fethiye’de araç yangını Fethiye’de motor bölümünden çıktığı tahmin edilen araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
YEREL HABERLER Fethiye’de araç yangını Fethiye’de motor bölümünden ...
Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı Kaymakam Eyüp Fırat: "Herkes kurtarıldı, hastanede 3 vatandaşımız var"
YEREL HABERLER Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular ...
Belediye Başkanı Aras: Bodrum'un nüfusu 3'e katlandı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Aras: Bodrum'un nüfusu 3'e katlandı
Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Fethiye'de tur teknesi battı; 3 kişi boğulma ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Fethiye'de tur teknesi battı, 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de tur teknesi battı, 1'i çocuk 3 yaralı
Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından çıkmış
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangını enerji nakil hatlarından ...
Alkollü sürücü otomobili devirdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobili devirdi