Kurban Bayramı'nda Bodrum nüfusu 1 milyonu aşacak Başkan Aras: “Bodrum patlayan nüfus artışına hizmet olarak yetebilmeli”

Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu geçeceği belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a akın eden turistlerle birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum'daki yoğunluk artık normal bir durum haline geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizin, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması ve okulların kapanmasının ardından Bodrum’da nüfus patlaması yaşandı. Pandemi nedeniyle kış aylarında 700 bine ulaşan nüfus, yasakların kalkmasıyla 1 milyona yaklaştı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede, su sıkıntısı ve alt yapı sorunları yaşanmaya başladı.



"Bayramda nüfus 1 milyonu aşar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras, “1 Temmuz itibariyle kısıtlama kalktıktan sonra Bodrum daha da hareketlendi. Artık Bodrum o eski güzel günlerine geri döndü diyebiliriz. Şu anda Bodrum çok kalabalık biz daha önce de nüfusumuzun 600 binlerde olduğunu ifade etmiştik. Yaz tatiline girilmesi ve okulların kapanmasıyla nüfus 800 bini geçti. Biz Bodrum’da 1 milyon nüfusu yaz döneminde her zaman misafir etmiştik. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül'ü de bu yoğunlukta geçiririz. Bayramlarda 1 milyon 400 bin nüfusu da gördük. Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum’da artık normal bir duruma geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizi, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor” dedi.



"Bodrum’un sorunları bir buçuk yılda bitecek"

1 milyon nüfusa hizmet etmek için personeliyle canla başla çalıştıklarını ifade eden Aras, “2 bin personelimiz her gün Bodrum’a sahada hizmet ediyor. Katı atık miktarı çoğaldı, trafik çok arttı ve yollarımız yetersiz. Biz bu sorunlarla ilgili çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz. Sadece biz değil bütün kamu kurumu kuruluşlarımızda Bodrum’a tatile gelen misafirlerimizin rahatı ve güvenliği için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Altyapı çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Hızlı bir şekilde sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ve inşallah en kısa sürede bu süreci geride bırakacağız. Şu anda ev içine tadilat yapıyoruz gibi bir durum var her kolda. Ama dediğim gibi bize güvensin halkımız bir buçuk yılda alt yapı çalışmalarının bitmesiyle, üst yapısıyla, peyzajıyla, estetiğiyle Bodrum’un hak ettiği değere kavuşacağına söz veriyorum” şeklinde konuştu.

