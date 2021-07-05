Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı 

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 12 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denizde mahsur kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 göçmenin bulunduğu yere geldi. Mahsur kalan göçmenler kıyıya çıkartılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-05 23:15:38



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