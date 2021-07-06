Milas'ta araç yangını

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Milas Bodrum karayolu Koru Mahallesi sınırlarında seyreden 48 ADZ 394 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eder etmez aracını sağa çekerek durduran sürücü durumu 112’ye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin olay yerine gelerek müdahale bulunduğu araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.