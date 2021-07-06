Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti

İHA

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti

Dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn'in beşinci oğlu Lorenzo Quinn turizmin gözbebeği Bodrum'a geldi.
Lorenzo Quinn, Accor Grubu’nun premium otel markalarından olan ve 1 Temmuz'da hizmete giren MGallery The Bodrum Hotel'i ziyaret etti. Lorenzo Quinn, babası gibi geçmişte pek çok yapımda oyuncu olarak yer almış ancak kariyerini sanatın başka bir dalında devam ettirmeyi tercih etmiş. Dünya çapında ünlü bir ressam ve heykeltraş olan Lorenzo Quinn, MGallery The Bodrum Hotel'in yatırımcısı olan Delta Holding iştirakı İnci Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ile bir araya geldi. İlerleyen dönemlerde gerçekleştirecekleri işbirlikleri hakkında görüşmelerin yapılasının arkasından, Lorenzo Quinn ülkesine geri döndü. Sanat ve sanatçı ile her zaman iç içe olan MGallery markasının dünyaca ünlü pek çok sanatçıyı ağırlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
YEREL HABERLER Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
YEREL HABERLER Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, ...
Milas'ta araç yangını
YEREL HABERLER Milas'ta araç yangını
Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü
3 bin atık malzemeden 2 yılda at yaptı; 50 bin lira fiyat biçti
YEREL HABERLER 3 bin atık malzemeden 2 yılda at yaptı; 50 bin lira ...
Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği
YEREL HABERLER Turistleri taşıyan otobüste yangın paniği
Bodrum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Vali Tavlı, vatandaşları aşı olmaya davet etti Türkiye’de en fazla aşılamanın yapıldığı Muğla’da aşılama çalışmaları aralıksız sürerken, 3’üncü doz aşısını yaptıran Muğla Valisi Orhan Tavlı vatandaşları aşı olmaya davet etti.
YEREL HABERLER Vali Tavlı, vatandaşları aşı olmaya davet ...
126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Bodrum'da 12 göçmen kurtarıldı 
Muğla´da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı 
YEREL HABERLER Muğla´da aşılama yüzde 79 oranına ulaştı 
Paraşüt ağaca dolandı, pilot ve yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Paraşüt ağaca dolandı, pilot ve yolcu yaralandı
Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçülerini itfaiye ...
Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı
Fethiye'de korkutan çatı yangını
YEREL HABERLER Fethiye'de korkutan çatı yangını
Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş 1,5 kilogram ...
Tur teknesinin batmasıyla ölen Yunus Emre'nin cenazesini amcası aldı
YEREL HABERLER Tur teknesinin batmasıyla ölen Yunus Emre'nin ...
Milas’ta Uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Milas’ta Uyuşturucu operasyonu
Muğla’dan dünyaya açılan pençede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı ve aynı zamanda uluslar arası hakemli ‘bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi’ yayın hayatına başladı.
YEREL HABERLER Muğla’dan dünyaya açılan pençede Muğla Sıtkı Koçman ...
Çobanlık yaparken bulduğu taşları sergiliyor Marmaris’te insan yüzüne benzeyen taşlardan sergi
YEREL HABERLER Çobanlık yaparken bulduğu taşları ...
Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün’ü ziyaret etti Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ve Müsteşar Daniel Galiserries, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.
YEREL HABERLER Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün’ü ziyaret ...
18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı ile 2021 yılının ilk altı ayında 37 bin metre hatta görüntüleme yaptı.
YEREL HABERLER 18 ayda 37 Bin metre hat taraması yapıldı Muğla ...