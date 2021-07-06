Balık çifliğindeki çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan Mehmet Veysi Alp, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, 3 Temmuz 2020 tarihinde gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından tabancayla vurulan Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik de ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişi Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsilerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi Alp olduğunu belirledi. Alp'in yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopterle de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verildi.

BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTI

Aramalar sürerken, 6 Temmuz 2020 sabahı polis MOBESE kameralarından şüpheli Alp'in ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ancak bu sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonuna giden Alp, burada tesadüfen bulunan ve kendisinin tedirgin davranışlar sergilemesinden şüphelenen 2 sivil polisin kimlik sorması sonucu yakalandı. Tanınmamak için saç ve sakalını kesip, takke taktığı belirlenen Mehmet Veysi Alp, suçun işlendiği bölgenin sorumluluk bölgelerinde kalan Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Alp, 3 kişiyi öldürmek için plan yaptığını fakat mermisi bittiği için çalışanlardan Selçuk Başak'ı öldüremediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasını ardından Mehmet Veysi Alp hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Veysi Alp SEGBİS aracılığı ile katıldı. Öldürülen Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun aileleri, Yanik Ailesi'nin avukatı Aydan Barım, Serdaroğlu Ailesi'nin avukatı Ergin Çörmen de duruşmada yerlerini aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşmaya başka izleyici ise alınmadı. Sanık Alp, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü tekrarlayıp, tahliyesini istedi. Alp, ifadesinde, tahrike kapıldığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, Alp'in bu ifadesi üzerine kendilerine sunulan belge ve kayıtlarda herhangi bir küfür ve tahrikin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp sanık Alp'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-06 19:35:13



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