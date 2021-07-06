Balık çifliğindeki çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık çifliğindeki çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

DHA

Balık çifliğindeki çifte cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan Mehmet Veysi Alp, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, 3 Temmuz 2020 tarihinde gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından tabancayla vurulan Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik de ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişi Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsilerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi Alp olduğunu belirledi. Alp'in yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparken,  Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopterle de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verildi.
BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTI
Aramalar sürerken, 6 Temmuz 2020 sabahı polis MOBESE kameralarından şüpheli Alp'in ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ancak bu sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonuna giden Alp, burada tesadüfen bulunan ve kendisinin tedirgin davranışlar sergilemesinden şüphelenen 2 sivil polisin kimlik sorması sonucu yakalandı. Tanınmamak için saç ve sakalını kesip, takke taktığı belirlenen Mehmet Veysi Alp, suçun işlendiği bölgenin sorumluluk bölgelerinde kalan Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Alp, 3 kişiyi öldürmek için plan yaptığını fakat mermisi bittiği için çalışanlardan Selçuk Başak'ı öldüremediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasını ardından Mehmet Veysi Alp hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Veysi Alp SEGBİS aracılığı ile katıldı. Öldürülen Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun aileleri, Yanik Ailesi'nin avukatı Aydan Barım, Serdaroğlu Ailesi'nin avukatı Ergin Çörmen de duruşmada yerlerini aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşmaya başka izleyici ise alınmadı. Sanık Alp, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü tekrarlayıp, tahliyesini istedi. Alp, ifadesinde, tahrike kapıldığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Mahkeme Başkanı, Alp'in bu ifadesi üzerine kendilerine sunulan belge ve kayıtlarda herhangi bir küfür ve tahrikin olmadığını belirtti.
Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp sanık Alp'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-07-06 19:35:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tur teknesinin batmasıyla yaşamını yitiren çocuk Yozgat’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Tur teknesinin batmasıyla yaşamını yitiren çocuk ...
Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık
YEREL HABERLER Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak ...
1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı: Kaza dalgadan kaynaklı
YEREL HABERLER 1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı: Kaza ...
Şehit orman işçisi Görkem Hasdemir'in ismi, ormana verilecek
YEREL HABERLER Şehit orman işçisi Görkem Hasdemir'in ismi, ormana ...
Milas JASAT’tan kaçamadı Milas ilçesinde hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Milas Jandarması JASAT ekiplerinde yakalandı.
YEREL HABERLER Milas JASAT’tan kaçamadı Milas ilçesinde hırsızlıktan ...
O sanığın cezası belli oldu 2 arkadaşını öldürüp ormana kaçmıştı
YEREL HABERLER O sanığın cezası belli oldu 2 arkadaşını öldürüp ...
Muğla, telafi eğitiminde etkinliğe doyacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında, Muğla’da okullarda telafi eğitimi başladı.
YEREL HABERLER Muğla, telafi eğitiminde etkinliğe doyacak Milli ...
Milas'ta otluk yangını
YEREL HABERLER Milas'ta otluk yangını
‘Kara’ yaşam mücadelesini Muğla’da kazandı Uşak’ta trafik kazası geçiren ve sonrasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak vücudunda 30 saçma olduğu tespit edilen ‘Kara’ isimli köpek Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile 1 aylık yaşam mücadelesini kazandı.
YEREL HABERLER ‘Kara’ yaşam mücadelesini Muğla’da kazandı Uşak’ta ...
Özdemir ve İçöz’ün isimleri tiyatro salonlarında yaşatılacak Menteşe Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında Zihni Derin Alışveriş Merkezindeki Menteşe Belediye Tiyatrosunun gri salonuna Turan Özdemir, kırmızı Salonuna ise Ayhan İçöz isimleri verildi.
YEREL HABERLER Özdemir ve İçöz’ün isimleri tiyatro salonlarında ...
Bora Gencer: “Baba oğul müzisyen olmak çok zor”
YEREL HABERLER Bora Gencer: “Baba oğul müzisyen olmak çok zor”
Vali Tavlı hastanelerde incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Vali Tavlı hastanelerde incelemelerde bulundu Muğla ...
Büyükşehir Konservatuarında eğitimler devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında kurduğu konservatuarda eğitimler devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuarında eğitimler devam ...
Yeni organik içecek yeme-içme sektörüne tanıtıldı
YEREL HABERLER Yeni organik içecek yeme-içme sektörüne tanıtıldı
Milas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Milas'ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 ...
Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
YEREL HABERLER Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı Türkiye’de aşılanma rakamlarını açıklayan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü ilk doz aşılanma oranında Muğla yüzde 80 oranına ulaşarak pandemi başladığından bu yana kullanılan ‘Muğla’ya Yeşil ve Mavi Yakışır’ sloganı sonrası Türkiye’de maviye dönen ilk il oldu
YEREL HABERLER Muğla’ya ‘Mavi’ yakıştı Türkiye’de aşılanma ...
Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti
YEREL HABERLER Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti
Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Ömür Gedik sevenleriyle buluştu
Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
YEREL HABERLER Kaymakam Böke’den balık çiftliklerinde inceleme
Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
YEREL HABERLER Muğla'da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı
Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Bodrum'da Gençlik Tarım Kampı başladı Tohumculuk, ...
Milas'ta araç yangını
YEREL HABERLER Milas'ta araç yangını
Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de motosiklet kazası: 1 ölü