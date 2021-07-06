Yunanlılar göçmenleri balık istifinde geri itti

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerinin can sallarına bindirip Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine belirtilen bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları gönderildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, can sallarına balık istifi gibi bindirilmiş göçmenlerle karşılaştı. Yunan askerlerince Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı.
Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.