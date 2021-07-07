Belediye personeline Temel Yangın Eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi tarafından, Gıda A.Ş. bünyesinde görevli personele yangına müdahale eğitimi verildi.

Bodrum Belediye Gıda A.Ş. şirketinde çalışan yaklaşık 600 personeli kapsayan eğitim, Belediye Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verildi. Görevli personellere, haziran ayı başından bu yana, 2024 kişilik gruplar halinde, 3 saati teorik, 2 saat tatbiki uygulama şeklinde temel yangın eğitimi verildi.

Personelin, çalıştığı iş koluna yönelik verilen Temel Yangın Eğitim semineri, Gıda A.Ş. şirketinin eğitim salonunda ve Herodot Kültür Merkezi’nde tamamlandı. Tatbiki uygulama eğitimleri birebir uygulamalı olarak Bodrum Şehir Stadı kale arkasında gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitim sırasında, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi.

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