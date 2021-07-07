Elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi. Kökçü'nün direkte asılı cesedi itfaiye ekiplerince indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Demirbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik bakım işçisi Mehmet Ali Kökçü, hat bağlamak için elektrik direğine çıktı. Akıma kapılarak direkte asılı kalan Kökçü'yü görenler, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzere bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Kökçü'nün cesedi, itfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Mehmet Ali Kökçü'nün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-07 20:36:11



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