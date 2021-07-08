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İtfaiye su altı arama kurtarma ekibi eğitimlerini tamamladı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından su altında yaşanabilecek olaylara müdahale etmek amacıyla oluşturulan İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi 1 Yıldız ve 2 Yıldız Dalıcı Eğitimlerini tamamladı.

İHA

İtfaiye su altı arama kurtarma ekibi eğitimlerini tamamladı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından su altında yaşanabilecek olaylara müdahale etmek amacıyla oluşturulan İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi 1 Yıldız ve 2 Yıldız Dalıcı Eğitimlerini tamamladı.

Muğla’da birçok yangın, kaza, kurtarma gibi olaylara kısa sürede yaptığı müdahalede bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için sualtı arama kurtarma ekibini kurdu.
Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da su altı olaylarına müdahale etmek için kurulan 10 kişilik ekip, 1 Yıldız ve 2 Yıldız Dalıcı Eğitimi aldı. Toplamda 17 gün 153 saat eğitim alan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için Su Altı Arama Kurtarma noktasında detaylı bilgi sahibi oldu.
Marmaris ilçesinde belirlenen koylarda 17 gün boyunca, ‘Dalışın tarihçesi ve günümüze kadar olan gelişmesi, şnorkel ve palet kullanımı, fizikfizyoloji, basınç hacim ilişkileri, su altı çalışmaları (dalış eğitimi becerileri), dalış emniyeti ve güvenli dalış bölgesi seçimi, navigasyon, pusula kullanma doğal navigasyon vekerteriz alma, dalış hastalıkları ve ilkyardım, dalış planlaması, dalış organizasyonu ve derin dalış eğitimi’’ konularında teorik eğitim alan 10 kişilik ekip, daha sonra öğrendiklerini uygulamalı olarak test etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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