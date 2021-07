Bodrum’un en lüks oteli açıldı

Turizm cenneti Bodrum’un en lüks oteli MGallery The Bodrum, 1 Temmuz itibariyle kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. Accor Grubu’nun premium otel markalarından olan turizm tesisi Bodrum’da yapılan en lüks oteller arasına girdi.

MGallery The Bodrum 1 Temmuz ‘da yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı.102 oda, 35 süit, 67 delüks odadan oluşan otel hizmette sınır tanımıyor. Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiinde 13 dönüm araziye yapılan otelin sahili ise göz kamaştırıyor.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta otellerinin 1 Temmuz itibariyle kapılarını açtığını ifade ederek “Otelimiz kapılarını 1 Temmuz’da açtık. Otelimiz 102 odalı, Lüks sekment bir otel. 35 süit odası, diğer kalan odalar ise delüks odalardan oluşuyor. 35 metre kare büyüklüğünde odalara sahip olan otelimizde insanların rahat ve huzurlu bir tatil yapması için her detay ayrıntılı bir şekilde düşünüldü. Otelimiz Accor markalarından MGallery markasıyla hizmet vermekte. Bu sene Bodrum turizminde yeni bir ışık olacağını düşünüyorum” dedi.

Sezondan umutlular

Sezonun geç açıldığını ama iyi bir ivme yakaladığını söyleyen Delibalta “Bu sezon önünü zor gören bir sezon oldu. Haziran ayının sonuna kadar bütün yurtdışı uçuşları açılıp açılmayacağı belli değildi. Rus pazarı da durmuştu 22 Hazirana kadar. Avrupa ülkeleri de aynı şeklide bir belirsizlik vardı. Çok erken rezervasyonlar alamadık. Şu anda çok yoğun bir talep var. Umarım önümüzdeki 3 ay hatta sezonun Ekim sonuna kadar uzamasıyla çok iyi bir sezon yakalayacağız. En azından geçen senenin rakamlarını geçeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bayram’da Bodrum’a akın var

Delibalta bayramın çok yoğun geçeceğini de ifade ederek “Bayram’da Bodrum çok kalabalık olacak. Şu anda bile duyduğum kadarıyla havalimanı transferlerinden dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Trafik çok yoğun üstüne Torba uygulama noktasında tek şeride düşüncede 40 dakikalık yol 2 saat sürüyor. Şu anda Bayram’da yüzde 75 bir doluluk görünüyor. Ama her gecen gün rezervasyon aldığımız için daha fazla bir doluluk oranı da olabilir. Bayram’dan ve bayramdan sonrasında çok umutluyuz. Bayramdan sonra iç turizm ve dış turizm yoğunluğu olacağını düşünüyorum” dedi.

