Milas'ta yabancı turistlerin yaşadığı sorunlar ele alındı

Milas Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, turizm acentalarının temsilcileri ile bir araya gelinerek, Milas ve Bodrum’a yurt dışından gelen turistlerin yaşadığı sorunlar ele alındı.



Milas Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in de katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi. Milas Bodrum Havalimanı Mülki İdari Amiri Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin başkanlığında düzenlenen toplantıya; TAV Milas Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül’ün yanı sıra turizm seyahat acentalarının temsilcileri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Böke, “Daha önce çok da örneği olmayan bir toplantı düzenliyoruz. Dünya bir süredir zor bir süreçten geçiyor. Pandemi ile mücadele ediyoruz. Bölgemizin turizm potansiyelini ele aldığımızda ciddi bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Bizler de vekillimizle birlikte özellikle yurt dışından gelen misafirlerimize yönelik karşılaşılan sorunlar, problemler varsa nelerdir, gelen misafirlerimizin artırılması konusunda neler yapabiliriz gibi kısaca bunları değerlendirmek istiyoruz. Özetle sizleri dinlemek ve sorunları not etmek için buradayız. Amacımız yabancı turist sayısını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek” dedi.



Kaymakam Böke’nin ardından söz alan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise “Bu toplantı gerçekten bölgemiz için iyi olacak. Burada ele alacağımız konuları not alarak Ankara’da görüşeceğiz. Amacımız havalimanımıza daha fazla uçak indirmek ve insanların memnuniyetlerini artırmak. Ben bu konuda her türlü desteği vermeye çalışacağım” dedi. Muğla’da yapılan aşılama çalışmalarına da kısaca değinen Demir, “Muğla aşılamada birinci sırada” dedi.



Turizm sezonu ile birlikte Milas Bodrum arasındaki karayolu trafiğinde de önemli derecede sorunlar oluşmaya başladığını da hatırlatan Demir, “Bodrum trafiği çok sıkıntı yaratıyor. Bu trafiği nasıl düzeltebiliriz bunun çözümüne bakıyoruz. İnşallah bu alanda da çalışmalarımız hızlanacak” dedi. Vekil Demir, konuşmasının sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefon görüşmesi yaparak toplantı hakkında bilgi aktardı.

Toplantıya katılan turizm acentaları temsilcileri ise yaşadıkları sorunları tek tek Vekil Demir ve Kaymakam Böke’ye aktardı.



Aşılanmış ve test süreci tamamlanmış ülkelerden karantina sürecinin kaldırılmasını talep eden acenta temsilcileri ayrıca Bodrum’da trafik, enerji, su ve alt yapı sorunu olduğuna dikkat çekti. Sorunları tek tek dinleyerek not alan Vekil Demir, “Sorunların hepsi birer birer çözülecek. Ben bölgemize siyasi gözle bakmıyorum. Her sorunun çözümü için elimden geleni yapıyorum” dedi.

