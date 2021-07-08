Virajı alamayıp şarampole devrildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde mahsur kalan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ortakent Dilek Tepesi mevkiinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, Bitez’den Ortakent istikametine seyreden 34 VV 1617 plakalı otomobil, viraja girerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bordür taşlarını yıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yağmur A., araç içerisinde mahsur kaldı. Kazadan kısa süre sonra bir vakaya gitmek için bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibi, kazayı fark etti. Araç içerisinde mahsur kalan sürücüye ilk müdahaleyi aracın içerisinde yapan 112 ekibi, yaralının çıkarılabilmesi için itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, otomobilin ön camını kırarak yaralıyı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza haberini alan yaralının arkadaşları da olay yerine geldi. Yaralının arkadaşı Engin Güzey, yaptığı açıklamada “Arkadaşımız virajı alamayıp takla attı. Sağlık durumu gayet iyi, hiçbir şeyi yok. Panik yapmış.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.