Kaçak göçmenler ormanda yakalandı Jandarma ormanda 74 kaçak göçmen yakaladı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 74 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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