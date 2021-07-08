Sinemanın 'Kral' ve 'Kraliçe'si Bodrum'da taç giydi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda yarışmacılar kadar jüri üyeleri de ilgi gördü. Jüride Türk sineması ve sanat dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada, Tutku Topaç Kraliçe, Ferdi Sattı ise Kral olarak seçildi. Kral ve Kraliçeye ödüllerini Türk sinemasının ünlü ismi Tamer Karadağlı ile Alman oyuncu Wilma Elles verdi.

70'li yılların efsane dergileri 'Ses' ve 'Hayat' dergileri tarafından düzenlenen ve Yeşilçam'a pek çok oyuncu kazandıran 'Artiz Yarışması' günümüzde, 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması' adıyla düzenleniyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) katkılarıyla, bir prodüksiyon şirketi ile reklam ajansının iş birliğiyle önceki gece Bodrum Samara Hotel'de '4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması' düzenlendi. Bir otelde 1 haftadır kampta olan '4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın adayları önceki gece yapılan gala gecesinde kral ve kraliçe olabilmek için büyük jüri önüne çıktı. Jüride, Tamer Karadağlı, Salih Güney, Wilma Elles, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Bahar Öztan, Berrin Can, Servet Terziler, Menekşe Kankavi, Tansel Aksoy, Kasım Aksoy ve Muammer Kapucuoğlu'nun da bulunduğu pek çok ünlü ve tanınmış isim yer aldı.

Kırmızı Halı röportajlarını Şeniz Ulusoy'un yaptığı, Ayça Kuru ile Tayyar Işıksaçan'ın birlikte sundukları gecede toplam 24 kişiden oluşan jüri, gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Tutku Topaç 'Kraliçe', Ferdi Sattı ise 'Kral' unvanını aldı. Türk sinemasının ünlü ismi Tamer Karadağlı ile Alman oyuncu Wilma Elles, sinemanın kral ve karliçesine ödüllerini verdi. Sinemanın Kral ve Kraliçesi taç giydi. Yarışmada ilk 3'e giren 6 genç oyuncu adayı ise ödül olarak oyunculuk eğitimi alacak. Ünlü oyuncular Bahar Öztan ve Erhan Yazıcıoğlu'na da Onur Ödülü verilirken otel bahçesinde düzenlenen partiye ise ünlü oyuncu Wilma Elles'in kırmızı kıyafeti ile yaptığı dans damga vurdu. Gecede, Coşkun Sabah'ın şarkılarına jüri üyeleri de eşlik etti. Yarışmada yakın zamanda vefat eden Kartal Tibet de anıldı. DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-08 20:45:26



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