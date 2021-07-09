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Telefi eğitiminde Strotanikeia’yı gezdiler Muğla’da ‘Telafide Ben de Varım’ etkinlikleri kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, Muğla’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı yakaladılar.

İHA

Telefi eğitiminde Strotanikeia’yı gezdiler Muğla’da ‘Telafide Ben de Varım’ etkinlikleri kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, Muğla’nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı yakaladılar.

Yatağan ilçesindeki Bencik İlkokulu, Madenler İlkokulu ve Köklük İlkokulu öğrencileri ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamındaki Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen müze eğitimine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı.
Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün rehberliğinde, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, öğrencilerle birlikte uygulama alanında kazı çalışması yaptılar. Ellerine kazma, kürek ve çapayı alan öğrenciler kendileri için hazırlanan suni arkeolojik kazı alanında çalışma yaparak tarihi kalıntılar çıkarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Yaparak ve yaşayarak öğrendiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ‘Telafi de Ben de Varım’ programı kapsamında, çocuklarla birlikte telafi eğitimi programında yer alan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Çay, “Stratonikeia’da aslında çocuklarımızı, bir zaman yolculuğuna çıkardık. Birçok dönemi içinde barındıran bir antik kentteyiz. Buradaki amacımız pandemi dönemindeki birtakım olumsuz olabilecek durumlara karşı çocuklarımızı hem psikolojik hem sosyolojik hem de akademik yönlü olarak desteklemek; yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlarla ve etkinliklerle onları buluşturmak istiyoruz. ‘Telafide ben de varım’ diyen tüm öğrencilerimizle birlikte, 6 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ulaşmayı bekliyoruz” dedi.
Muğla'da çok sayıda etkinlik programı gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürü Emre Çay, tüm öğrenci ve velilere çağrıda bulundu. ‘telafidebendevarım.meb.gov.tr’ adresinden çocukların ilgi alanları doğrultusunda, istidat ve becerilerini geliştirebilecekleri etkinliklere başvurmalarını ve katılmalarını isteyen Çay, “Evde, kapalı ortamda çok kaldık. Sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Spor, sanat, kültür gibi birtakım aktivitelerle çocuklarımızı, ara verdiğimiz dönemden tekrar hızlı bir şekilde telafi ederek çok yoğun bir şekilde eğitimöğretim hazırlamayı hedefliyoruz. Sadece bulundukları illerde değil tatil için gittikleri yerlerde de istedikleri en yakın okulda bu etkinliklere katılabilirler. Aynı zamanda ilimize tatil için gelen öğrencilerimiz ve velilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz. Etkinliklere katılımda herhangi bir kısıtlama yoktur” dedi.
Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise konuşmasında “Biz Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, Pamukkale Üniversitesi adına hem Stratonikeia hem de Lagina’da Antik döneminden günümüze kalan antik yapılarda arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ama bugün şu an en güzel anlarımızdan birini yaşıyoruz; çünkü burada genç arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte Madenler, Bencik ve Köklük’ten gelen öğrenci arkadaşlarımızla beraber, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün de eşliğinde, ziyarete açtığımız ve restorasyonunu yaptığımız alanlarda mini kazılar yaptık. Öğrencilerle birlikte, bir arkeoloğun nasıl çalıştığını, neler yaptığını, bulunan eserlerin nasıl birleştirildiğini, kimlere teslim edildiğini bu gibi ana temalar çerçevesinde bir dizi çalışmalar yaptık. Ben İl Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi Stratonikeia ve Lagin’ya bekliyoruz” dedi.

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