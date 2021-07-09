Fethiyespor'da transfer sürüyor

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Fethiyespor, Tuzlaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Başkaya ile anlaştı. Genç futbolcu geçen sezon kiralık olarak Diyarbekirspor'da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-07-09 10:41:35



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