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Ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

İHA

Ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 Takımın 3 hafta süren heyecan dolu karşılaşmalarında takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Menteşe Belediyesi’nin Muslihittin Mahallesindeki spor kompleksinde yapılan final müsabakasında şampiyon Aydın Efeleri oldu.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Menteşe Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteklerimize pandemi sürecinde de devam ettik. Pandemi ve alınan sağlık önlemleri kapsamında, sosyal mesafeli spor olması nedeniyle ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Ayak Tenisi Turnuvasının bu yıl ikincisini düzenledik. Son derece heyecanlı geçen karşılaşmalar, bizim için de güzel ve keyifli geçti. Önemli olan katılım sağlamak ve bu heyecanımıza ortak olmanızdı. Bu nedenle turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum.” dedi.
Menteşe Belediyesi Spor Tesislerindeki final karşılaşmaları sonrası yapılan ödül töreninde turnuvanın şampiyonu Aydın Efeleri’ne yarım altın, turnuva ikincisi Masterlar’a çeyrek altın ve turnuvanın üçüncüsü Real Celona takımına gram altın ödülleri verildi. Turnuvaya katılan tüm takımlara ayrıca katılım belgesi takdim edildi.

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