Muğla'da 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede 

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA Marmaris merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada, 4 ay süren teknik ve fizik takibin ardından harekete geçildi. Ekipler, salı günü Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 adrese yapılan baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-07-09 12:56:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.