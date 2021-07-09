Çanakkale’de yaralı bulunan Caretta tedaviye alındı Çanakkale’de yaralı olarak bulunan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine bildirilen Careta Caretta deniz kaplumbağası DEKAMER Merkezinde tedaviye alındı.

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Çanakkale’de yaralı olarak bulunan İribaş (Caretta Caretta) Deniz Kaplumbağası Muğla’nın Ortaca ilçesindeki DEKAMER Merkezinde tedavi altına ılındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon (DEKAMER) Merkezine yaralı bir kaplumbağa ihbarının yapılmasının ardından DEKAMER’den bir ekip Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü ekipleri ile İzmir’de buluşarak yaralı kaplumbağa teslim alındı.

Kafa travması bulunan ergin dişi İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı ve gözlem altında tutulduğu açıklandı.

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