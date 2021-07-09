Yol kontrolünde esrar ele geçirildi Jandarma ekiplerinin Yatağan girişindeki kontrol noktasında gerçekleştirdiği kontrollerde durdurulan bir araç içindeki üç kişide esrar maddesi gele geçirildi.

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Muğla’ya Yatağan istikametinden Aydın girişinde Jandarma ekiplerinin yo kontrolünde 45 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın girişindeki yol kontrol noktasında iki otobüs kontrol amacı ile durduruldu. Otobüslerde uyuşturucu madde köpeği “EFOR” ile yapılan kontrolde, yolcu olarak bulunan A.P. C.A. ve D.G. isimli şahısların üzerinde toplam 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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