Akyaka plajlarında, bir yanda deniz bir yanda sörf keyfi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka plajlarında yerli ve yabancı turistlerden kimisi denize girip güneşlenirken, kimisi de sörf yaptı.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki plajlar, hafta içi olmasına rağmen doldu. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelen yerli ve yabancı turistler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler ise kitesurf yaptı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-07-09 15:41:11



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