Güllük Körfezi’ne 30 bin levrek balığı yavrusu bırakıldı

Yoğun olarak deniz balıkları avcılığı yapılmakta olan Güllük Körfezi’nde, su ürünleri koruma ve kullanma dengesi gözetilerek geliştirilmesi, yönetilmesi ve balıklandırılması kapsamında 30 bin adet levrek balığı bırakıldı.



Geçtiğimiz günlerde Datça’da 20 bin levrek yavrusunun denizle buluşturulmasının ardından Milas’ta da benzer çalışma yapıldı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Su Ürünleri Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile STK Temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Güllük’te balık salınım etkinliği düzenlendi.

Çalışma hakkında bilgi aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, “Söz konusu balıklandırma çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç duyulan su kaynakları belirlenerek devam edecek” dedi.

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