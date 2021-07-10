Bodrumspor'da Burak'a veda

BODRUM, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da sol kanat Burak Çolak'la yolların ayrıldığı açıklandı.
Bondrumspor 28 yaşındaki oyuncu Burak Çolak'a veda etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Burak Çolak'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 28 maçta forma giyip, 3 kez rakip fileleri sarstı. Bodrumspor'da Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Enes Karakuş ve Ozan Sol'dan sonra Burak takımdan ayrılan 5'inci isim oldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2021-07-10 11:00:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.