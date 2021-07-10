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Geleceğin kadın lider adayları siber zorbalığı konuştu

DHA

Geleceğin kadın lider adayları siber zorbalığı konuştu


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Aydın Doğan Vakfı'nca bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Genç Liderler Yaz Kampı'nda, atölye çalışmalarının yanı sıra, siber zorbalık ve kız çocuklarının özgüvenlerini artırmasına yönelik iki ayrı proje çalışması gerçekleştirildi.
Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) 4-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa, Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği üniversite öğrencileri arasından seçilen 14 genç kız katıldı. Mersin, Erzincan, Artvin, İstanbul, Denizli, Giresun, Bursa, Yalova, Gaziantep, Balıkesir ve Adana'dan kampa katılan kızlar; liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri ile sanatsal ve sportif faaliyetler içeren atölye çalışmalarının yanı sıra, siber zorbalık ve kız çocuklarının öz güvenlerini artırmasına yönelik iki ayrı proje çalışması gerçekleştirdi. Kamp faaliyetlerinin dışında, Datça'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarken, gelecek yıl için bol bol enerji depoladı.
Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, Genç Liderler Yaz Kampı'nın ilk kez 2017 yılında İzmir'de gerçekleştirildiği belirterek, "Yaz kampı geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl tüm önlemleri alarak Datça'da yüz yüze kamp yapmak bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin farklı illerinden 14 arkadaşımız kampa katıldı. Burada öğrencilerimizle liderlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuk. Projeler geliştirmek için atölyeler yaptık. Onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sunum becerileri ve mülakat teknikleri gibi eğitimler yapıldı. Sanata vakit ayırdık. El sanatları atölyeleri gerçekleştirdik. Bu kampın en önemli çıktısı projeler oluyor. Bu yılki konumuz siber zorbalık ve kız çocuklarının öz güvenlerini artırmaya yönelik projelerin geliştirilmesi oldu. Her iki projeye de inancım tam, çok güzel çalışmalar gerçekleştirildi. Çok etkili ve verimli bir kamp dönemi geçirdik" dedi.
GENÇ VE GÜÇLÜ KADINLAR YETİŞİYOR
Kampa katılanlardan İstanbul Üniversitesi Sineme Televizyon Bölümü öğrencisi Ecre Begüm Bayrak (20), bugünün dünyasında kadınlar üzerinde çok fazla baskı kurulduğunu belirterek, "Bu durumdan bizim kuşağımız, 'Z' kuşağı çok fazla etkilenen kuşaklardan birini oluşturuyor. Hayatın her alanında henüz emekleme devresindeyken; işte, markette, okulda her yerde kadınlar üzerinde belli bir toplum baskısı hissediliyor. Bu durum kadınların güçlü bireyler olmasını engellerken, aslında bir yandan sistemi besliyor. Bu kampın ve dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'nın, kız çocuklarına yönelik genç ve güçlü kadınlar misyonuna ulaştırılabilmesi gibi çok önemli bir misyonu üstleniyor olması, gelecek adına umut verici olarak değerlendiriyorum. Burada aldığımız eğitimlerin hiçbirinin bize okul hayatında öğretilmiyor olması da bir başka önem taşıyor. 'Güçlü yarınlar güçlü kadınlar' şiarı buradaki eğitimlerle somutlaştırılıyor ve bizi bir adım öteye taşıyor" diye konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Başak Önder (21) ise Türkiye´de ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitsizliğine günlük hayatta sıklıkla karşılaşıldığına dikkat çekerek, "Ancak bu eşitsizlik hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla farkındalık artırılarak günler geçtikçe azaltılmaya çalışılıyor. Biz de bu kampta, kız çocuklarının özgüveninin artırılması ve bu düzenin nasıl daha iyi bir noktaya gelmesini amaçlayan projeler geliştiriyoruz. Gerek mülakat gerek sunum teknikleri olsun ve gerekse proje geliştirilmesi konusunda gelecekte hayatımıza yarayacak bilgiler ediniyoruz. Ancak bütün bunların yanı sıra seramik ve kumaş boşama atölyeleri gibi sosyal ve sanatsal çalışmalar yapılarak, bizim günlük hayatımıza dokunuluyor. Çok geniş yelpazede, çok iyi düşünülmüş ve çalışılmış bir kamp organizasyonu hazırlayarak, değerli olduğumuzu bize hissettiriyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-07-10 11:39:45

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