Ebru Yaşar Bodrum'da sahneye çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ebru Yaşar, hareketli parçalarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Bodrum'da bir otelin açık hava gazinosunda sahneye çıkan Ebru Yaşar, performansıyla coşturdu. Kaynar mevkisinde bulunan ağırlıkla Rus ve Polonya uyruklu tatilcilerin konakladığı otelde konserini veren Yaşar, yaklaşık 2 saatlik performansında dinleyicilerini coşturdu. Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yabancı tatilciler, hareketli parçalara ritim tutarak halaylarla eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-10 12:34:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.