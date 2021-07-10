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Muğla’da ‘İntiharı önleme’ toplantısı Muğla’da olası intihar vakalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan toplantıda pilot bölge belirlenmesi konusunda çalışma yapılacak.

İHA

Muğla’da ‘İntiharı önleme’ toplantısı Muğla’da olası intihar vakalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan toplantıda pilot bölge belirlenmesi konusunda çalışma yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığında Muğla Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Eriş Başaran Akça, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Sorumlusu Mehbare İftar'ın katılımıyla Muğla ili intiharı önleme toplantısı düzenledi.
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıda kaba intihar oranları, intihar yaş ve cinsiyet aralıkları, bölgesel farklılıklar, madde ve ilaç kullanımı alanlarında görüşmeler gerçekleştirilerek, istatistiki veriler paylaşıldı.
Toplantıda intihar eden veya teşebbüste bulunan kişilerin tespiti için Emniyet, Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, Sağlık Kuruluşları ve Krize Acil Müdahale birimleriyle koordineli çalışmalar yaparak kalıcı ve önleyici tedbirler alınması ve pilot bölge belirlenmesi için çalışmalar başlanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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