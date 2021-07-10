Türkiye şampiyonu okçular milli takımda Türkiye şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya’ya gidecek takımda Türkiye’yi temsil edecekler.

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya’ya gidecek olan YıldızGenç Milli Takımın aday kadrosunun belirlendiği YıldızGenç Türkiye Okçuluk Şampiyonası yapıldı.
2021 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk branşı sporcuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney katıldı. Yıldızlar Kategorisinde Hazal Burun, Genç Kızlar Kategorisinde Songül Lök, Genç Erkekler Kategorisinde Emircan Haney, Genç Karışık Takım kategorisinde ise Songül Lök ve Emircan Haney müsabakayı Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.
Türkiye Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk sporcuları Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya’ya gidecek olan YıldızGenç Milli Takım kampına gitmeye hak kazandılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.