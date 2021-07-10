Yaralı kaplumbağa gözlem altına alındı İzmir Güzelbahçe’de itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Caretta Caretta deniz kaplumbağası DEKAMER’de gözlem altına alındı.

İzmir Güzelbahçe sahilinde yaralı olarak bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon (DEKAMER) Merkezinde tedavi altına alındı.
Güzelbahçe sahilinde itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldıktan sonra Doğal Yaşam Parkı’na alınan bir ergin erkek İribaş deniz kaplumbağası EKODOSD yardımıyla Kuşadası’na getirildi. Rüzgar adı verilen ve gece DEKAMER ekibi tarafından Dalyan’daki merkeze getirilen kaplumbağanın 1 nöral plağında (1. omurga) çarpmaya bağlı travma ve omurilik zedelenmesi sebebiyle sinirsel semptomlar gösterdiği tespit edildi
İlk müdahalesi yapılan Rüzgar şu an gözlem altında tutuluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.